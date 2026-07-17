ووفقا للوكالة، ذكرت مصادر في أمن الملاحة البحرية أن مسلحين، يعتقد أنهم صعدوا على متن الناقلة (أسانا) المحملة بمواد كيميائية قبالة الساحل الجنوبي لليمن في خليج عدن، الجمعة، يسيطرون عليها.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن الناقلة الصغيرة، التي لم يتأكد العلم الذي ترفعه، حددت ميناء بوصاصو الصومالي وجهتها التالية.

من جانبها، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن أفرادا غير مصرح لهم صعدوا على متن سفينة أثناء عبورها شرقا في خليج عدن، على بعد 65 ميلا بحريا جنوبي ميناء المكلا اليمني.