ويأتي التصعيد العسكري في كردستان، والمتمثل حتى الآن بهجمات مسيرة فوق أربيل عاصمة الاقليم أو بضربات ضد الأحزاب الايرانية المعارضة، على وقع تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وايران، وهو الأعنف منذ التوصل الى اتفاق هدنة في أبريل.

وواصلت إيران استهدافها للأحزاب المعارضة في كردستان العراق حتى بعد بدء الهدنة الهشة، إلا أن هجوم الجمعة يعد التصعيد الأكبر ضدهم منذ وقف اطلاق النار.

وفي أربيل، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في القوات الكردية أن قوات التحالف أسقطت فجر الجمعة 8 طائرات مسيّرة مفخخة في أجواء المدينة، التي تضم مجمعا رئيسيا للقنصلية الأميركية، كما يتواجد في مطارها مستشارون عسكريون تابعون للتحالف الدولي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات المسيرة في أربيل.