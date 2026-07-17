وأكد المكتب أن تداول هذه الادعاءات قد تم من قبل أفراد يسعون إلى جرّ دولة قطر إلى الصراع، وتقويض دورها المحوري في الوساطة، ودفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد والفوضى.

وتنوّه في هذا السياق إلى أن مسؤولين قطريين أكدوا مراراً وتكراراً منذ بداية الصراع أن دولة قطر لم ولن تشارك في أي عمل عسكري ضد أي من دول الجوار.

كما يشدد المكتب على أن دولة قطر لن تسمح لمثل هذه الادعاءات المضللة بتقويض جهودها الدبلوماسية المتواصلة لإنهاء الصراع، حيث ستواصل مساعيها الحميدة بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين للتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام يعالج شواغل جميع الأطراف المعنية.