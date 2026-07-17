ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله إن "منظومات الدفاع الجوي تصدّت، صباح الجمعة، لثلاثة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني وكانت تستهدف أراضي المملكة، وتمكنت من اعتراضها وإسقاطها"، مؤكدا عدم وقوع "أي إصابات بشرية أو أضرار مادية".

وأوضح المصدر، أن التعامل مع الصواريخ جرى وفق التدابير الدفاعية والإجراءات العملياتية المعتمدة، بما يكفل حماية سيادة المملكة وتأمين أجوائها والمحافظة على أمن المواطنين وسلامتهم.