وقالت الداخلية القطرية في بيان على حسابها في "إكس" إنه "في إطار المتابعة المستمرة للمستجدات الميدانية، تؤكد وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني، باشرت إجراءاتها وفق خطط الاستجابة المعتمدة إثر الاعتداء الإيراني الذي استهدف الدولة صباح اليوم".

وأضاف البيان أنه "استنادا إلى البلاغات الواردة والنتائج الميدانية، تؤكد الوزارة تسجيل إصابة لطفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة".

وشدد البيان على "ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، والامتناع عن تداول الشائعات أو نشر أي معلومات أو صور أو مقاطع غير موثوق بها، تجنبا للمساءلة القانونية".

من جانبها، قالت وزارة الدفاع القطرية إنها تصدت لهجمة صاروخية استهدفت الدولة.

وكانت الكويت قد أعلنت فجر الجمعة، تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية.

وذكر الجيش الكويتي في منشور على "إكس": "تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، إثر العدوان الإيراني الآثم".

وأوضح المنشور أن "أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

ودعا المنشور الجميع إلى "التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".

كذلك أعلنت الداخلية البحرينية في منشور على "إكس" أنه "تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية".