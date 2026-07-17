وقالت القيادة ⁠الوسطى الأميركية "سنتكوم" في بيان "أطلقت ⁠القوات الأميركية، باستخدام المقاتلات ⁠والطائرات المسيرة والسفن الحربية، ذخائر ⁠دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية، مثل مواقع المراقبة والدفاع الجوي الساحلية، والبنية التحتية اللوجستية العسكرية، ‌والقدرات البحرية".

وأضاف البيان "بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة، تواصل القيادة الوسطى الأميركية تقويض القدرات العسكرية الإيرانية ومحاسبة إيران على الهجمات الأخيرة التي استهدفت الشحن التجاري".

واختتم البيان بالتأكيد على أن "أكثر من 50 ألف عسكري أميركي يعملون في أنحاء الشرق الأوسط، ويواصلون الحفاظ على اليقظة والجاهزية والقدرة القتالية".

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع انفجارات في مواقع متفرقة من البلاد مساء الخميس بعد إعلان واشنطن أن قواتها شنّت ضربات جديدة.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن محافظ بوشهر التي تضم محطة نووية، قوله إن انفجارين وقعا في المدينة.

وأشار التلفزيون أيضا إلى سلسلة انفجارات في مدينة بندر عباس الساحلية.

وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن إصابة 7 أشخاص في الغارات الأميركية على بندر عباس.

واستهدفت غارات أميركية جسر بندر خمير الرابط بين مدينتي بندر عباس ولار جنوبي إيران.

وخلّفت الغارات الأميركية على جسور قضاء خمير في محافظة هرمزغان جنوبي إيران وفق وسائل إعلام إيرانية، قتيلين و4 جرحى.

كذلك أشارت وسائل إعلام إيرانية أيضا إلى استهداف هجوم جوي لمطار إيرانشهر في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن عدة انفجارات سمعت في محيط مدينة الحميدية، بالإضافة إلى انفجار في الأحواز.

وسقطت كذلك صواريخ أميركية في محيط مدينة سيريك جنوب شرقي إيران.