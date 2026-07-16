وقال الجيش الكويتي في منشور على "إكس": "تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، إثر العدوان الإيراني الآثم".

وأضاف المنشور: "تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

ودعا المنشور الجميع إلى "التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".

كذلك أعلنت الداخلية البحرينية في منشور على "إكس" أنه "تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية".

وكثّفت إيران والولايات المتحدة الهجمات المتبادلة الخميس في تصعيد مستمر منذ أسبوع يقوّض استمرار اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلتا إليها الشهر الماضي.

وأفاد الجيش الأميركي بأنه شنّ مساء الخميس ضربات لليلة السادسة على التوالي على إيران "لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية بشكل أكبر".

ولأول مرة منذ أن أوقفت مذكرة تفاهم القتال الشهر الماضي، شنّت الولايات المتحدة موجتين كبيرتين من الضربات الجوية في يوم واحد الأربعاء، استهدفتا في الأغلب مواقع ساحلية في جنوب إيران.

وترد طهران على الضربات الأميركية بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على دول مجاورة.

ومساء الخميس، أصابت قذائف أميركية جزيرة قشم ومناطق قريبة من مدينة بندر عباس التي تضم أكبر ميناء إيراني ومنشآت رئيسية تابعة للبحرية والحرس الثوري، وكلتاهما تقعان على مضيق هرمز.

‌وأفادت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء بأن عدة مواقع ‌في بندر عباس تعرضت للقصف.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أيضا أن غارات أميركية استهدفت في وقت متأخر من الخميس ثلاثة جسور ومحطة للقطارات في مدينة بندر خمير الساحلية، واستهدف هجوم صاروخي مطار إيرانشهر في جنوب شرق إيران.