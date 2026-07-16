وأضاف بيرول ⁠خلال ‌فعالية نظمها ⁠مجلس العلاقات الخارجية "لا يزال ⁠أمن الإمدادات النفطية ⁠مسألة بالغة الأهمية. يجب أن نشعر بالقلق، ويساورني القلق إذا لم تتحسن الأوضاع خلال ‌الأسابيع القليلة المقبلة".

وكثّفت إيران والولايات المتحدة الهجمات المتبادلة الخميس في تصعيد مستمر منذ أسبوع يقوّض استمرار اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلتا إليها الشهر الماضي.

وأفاد الجيش الأميركي بأنه شنّ مساء الخميس ضربات لليلة السادسة على التوالي على إيران "لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية بشكل أكبر".

ولأول مرة منذ أن أوقفت مذكرة تفاهم القتال الشهر الماضي، شنّت الولايات المتحدة موجتين كبيرتين من الضربات الجوية في يوم واحد الأربعاء، استهدفتا في الأغلب مواقع ساحلية في جنوب إيران.

وترد طهران على الضربات الأميركية بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على دول مجاورة.

ومساء الخميس، أصابت قذائف أميركية جزيرة قشم ومناطق قريبة من مدينة بندر عباس التي تضم أكبر ميناء إيراني ومنشآت رئيسية تابعة للبحرية والحرس الثوري، وكلتاهما تقعان على مضيق هرمز.

‌وأفادت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء بأن عدة مواقع ‌في بندر عباس تعرضت للقصف.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أيضا أن غارات أميركية استهدفت في وقت متأخر من الخميس ثلاثة جسور ومحطة للقطارات في مدينة بندر خمير الساحلية، واستهدف هجوم صاروخي مطار إيرانشهر في جنوب شرق إيران.

توقف حركة الشحن مجددا

أوقف تجدد التصعيد حركة المرور إلى حد بعيد عبر مضيق هرمز، أهم ممر ملاحي في العالم لشحن النفط والغاز، مما دفع أسعار الطاقة العالمية إلى الارتفاع.

واستأنفت طهران إغلاق مضيق هرمز، وعاودت واشنطن فرض حصار على الموانئ الإيرانية اعتبارا من الأربعاء.

وقالت مصادر لرويترز إن طهران ألمحت إلى أنها قد ⁠تدفع حلفاءها الحوثيين في اليمن إلى إغلاق مضيق رئيسي ‌آخر، وهو باب المندب عند مدخل البحر الأحمر، إذا هاجمت واشنطن البنية التحتية الإيرانية.

وذكرت كارولين ليفيت ⁠المتحدثة باسم البيت الأبيض في إفادة صحفية الخميس أن ترامب "لن يقف مكتوف الأيدي ويسمح باستمرار هذه الأعمال الإرهابية النشطة في المضيق دون ضمان محاسبة ⁠إيران عليها".

لكنها أضافت أن الرئيس الأميركي "منفتح دائما على الدبلوماسية في الوقت نفسه".

وتريد إيران من جميع السفن التي تستخدم مضيق هرمز أن تسلك فقط قناة قريبة من شواطئها، ولم تخف أنها تعتزم فرض رسوم عبور في نهاية فترة تفاوض مدتها 60 يوما نصت عليها مذكرة التفاهم التي أبرمت الشهر الماضي.

وشجعت واشنطن السفن على استخدام مسار بديل إلى الجنوب بمحاذاة الساحل العماني.

وتقول القوات الأميركية إن ضرباتها الجوية أصابت أهدافا عسكرية إيرانية على امتداد الساحل بهدف شل قدرة طهران على السيطرة على المضيق.

ولم يستبعد الرئيس دونالد ترامب احتمال استخدام قوات برية، لتنفيذ عمليات منها السيطرة على جزيرة خرج، موقع محطة التصدير الرئيسية للنفط الإيراني.

وكرر ترامب تهديداته بضرب محطات كهرباء وجسور في إيران الأسبوع المقبل ما لم تستأنف طهران المفاوضات.