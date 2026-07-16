قالت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" في منشور على منصة "إكس" إن جنودا من مشاة البحرية صعدوا على متن سفينة في خليج عمان الخميس لإجراء عملية "تحقق".
وأضافت "سنتكوم" أن الولايات المتحدة حوّلت أيضا مسار ثلاث سفن تجارية كانت تحاول اختراق الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية، وعطلت سفينة أخرى لضمان الامتثال للحصار.
وكان براد كوبر قائد القيادة الوسطى الأميركية قد قال الثلاثاء إن إيران تعمدت مهاجمة سبع سفن تجارية خلال الأيام السبعة الماضية، مما أسفر عن مقتل أو إصابة أو فقدان أكثر من عشرة مدنيين من أفراد الأطقم.
وأضاف كوبر في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي: "أطلقت القوات الإيرانية أيضا عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه دول الخليج المجاورة".
وأظهرت بيانات شحن أن عددا أقل من السفن عبر مضيق هرمز، الأربعاء، وهو اليوم الأول بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على الموانئ الإيرانية.
وكشفت بيانات منصة كبلر أن 7 سفن عبرت المضيق، الأربعاء، معظمها عبر المسار الإيراني، انخفاضا من 13 سفينة في اليوم السابق.
وأعلن الجيش الأميركي، الثلاثاء، استئناف الحصار البحري الشامل على السفن العابرة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وإليها.
وذكر الجيش الأميركي في بيان: "استأنفنا الحصار البحري على السفن العابرة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وإليها اليوم الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة".
وأوضح البيان أن: "أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية ومئات الطائرات العسكرية تنشط في أنحاء الشرق الأوسط".