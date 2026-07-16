وأضافت "سنتكوم" أن الولايات ⁠المتحدة ‌حوّلت أيضا ⁠مسار ثلاث سفن ⁠تجارية كانت تحاول ⁠اختراق الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية، وعطلت سفينة أخرى لضمان الامتثال ‌للحصار.

وكان ⁠براد كوبر قائد القيادة الوسطى الأميركية قد قال الثلاثاء إن ‌إيران تعمدت مهاجمة سبع ‌سفن تجارية ‌خلال الأيام السبعة الماضية، مما ‌أسفر ‌عن ⁠مقتل أو إصابة أو فقدان أكثر ⁠من ‌عشرة مدنيين ⁠من أفراد الأطقم.

وأضاف كوبر ⁠في بيان ⁠على مواقع التواصل الاجتماعي: "أطلقت القوات الإيرانية أيضا عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه دول الخليج ‌المجاورة".

وأظهرت بيانات شحن أن عددا أقل من السفن عبر مضيق هرمز، ⁠الأربعاء، وهو اليوم الأول بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على الموانئ الإيرانية.

وكشفت بيانات منصة كبلر أن 7 سفن عبرت المضيق، الأربعاء، معظمها عبر المسار الإيراني، انخفاضا ‌من 13 ‌سفينة في اليوم السابق.

وأعلن الجيش الأميركي، الثلاثاء، استئناف الحصار البحري الشامل ‌على ‌السفن ‌العابرة ‌من ‌الموانئ ⁠والمناطق ⁠الساحلية ‌الإيرانية ⁠وإليها.

وذكر الجيش الأميركي في بيان: "استأنفنا ⁠الحصار البحري ‌على ‌السفن ‌العابرة ‌من ‌الموانئ ⁠والمناطق ⁠الساحلية ‌الإيرانية ⁠وإليها ⁠اليوم الساعة ⁠الرابعة مساء بتوقيت شرق ‌الولايات المتحدة".

وأوضح البيان أن: "أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية ومئات الطائرات العسكرية تنشط في أنحاء الشرق الأوسط".