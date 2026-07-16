ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن محافظ بوشهر التي تضم محطة نووية، قوله إن انفجارين وقعا في المدينة.

وأشار التلفزيون أيضا إلى سلسلة انفجارات في مدينة بندر عباس الساحلية.

وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن إصابة 7 أشخاص في الغارات الأميركية على بندر عباس.

واستهدفت غارات أميركية جسر بندر خمير الرابط بين مدينتي بندر عباس ولار جنوبي إيران.

وخلّفت الغارات الأميركية على جسور قضاء خمير في محافظة هرمزغان جنوبي إيران وفق وسائل إعلام إيرانية، قتيلين و4 جرحى.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية أيضا إلى استهداف هجوم جوي لمطار إيرانشهر في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن عدة انفجارات سمعت في محيط مدينة الحميدية، بالإضافة إلى انفجار في الأحواز.

وسقطت كذلك صواريخ أميركية في محيط مدينة سيريك جنوب شرقي إيران.

وأعلنت القوات الأميركية، الخميس، أنها بدأت تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة الخامسة على التوالي.

وأوضحت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" أن الهدف من هذه الضربات هو مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية.