وكتب الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة إكس: "ينفي المكتب الإعلامي لحكومة دبي صحة التقرير الصادر عن وكالة رويترز بشأن دوي انفجارات في وسط مدينة دبي، ويؤكد أن المعلومات الواردة فيه غير صحيحة".

وأضاف المكتب الإعلامي: "يهيب المكتب بوسائل الإعلام والجمهور ضرورة استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، وتحرّي الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات، وتجنب تداول الشائعات والأخبار والتقارير الصحفية المغلوطة".