وقالت إن العملية جاءت "بعد رصد مركبة متوقفة ضمن النطاق الحدودي في ظروف أثارت الاشتباه، حيث جرى إخضاعها للتفتيش"، ما أسفر عن ضبط الشحنة التي تضم "صواريخ بعيدة المدى، وصواريخ موجهة مضادة للدروع، وطائرات مسيرة".

وأظهرت التحقيقات الأولية، وفق وزارة الداخلية، أن "الشحنة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية باتجاه لبنان لصالح ميليشيا حزب الله الإرهابية".

وأكدت أن "حماية الحدود وصون السيادة الوطنية يمثلان أولوية لا تهاون فيها، وأنها لن تسمح باستغلال الأراضي السورية ممرا أو منطلقا لتهريب الأسلحة أو تنفيذ أي أنشطة تهدد أمن الجمهورية العربية السورية أو دول الجوار".

وفي بيان لاحق، قال حزب الله إن "هذه الادعاءات والاتهامات لا تعدو كونها روايات مختلقة لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى الإساءة لحزب الله".

وأعلنت السلطات العراقية، من جهتها، "تشكيل لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة والمختصين للوقوف على تفاصيل هذا الموضوع بالكامل"، وفق ما أوردته خلية الإعلام الأمني الحكومية في بيان.

وقالت إنه "سيتم التنسيق مع الجانب السوري لمعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بهذه العملية، ومحاسبة المقصرين بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار الحدود المشتركة، ومنع أي محاولات لزعزعة الأمن الوطني".

وبحسب الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، ضُبطت الشحنة داخل صهريج مخصص لنقل النفط عند معبر التنف الحدودي مع العراق، وكان متجها إلى مدينة بانياس.

وسبق أن أعلنت السلطات السورية إحباط محاولة تهريب أسلحة ضمت صواريخ وقذائف عبر حدودها مع لبنان في يناير 2026.

ويأتي ذلك فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر من مرة أخيرا إنه يتجه إلى إعطاء سوريا دورا في التعامل مع حزب الله، لكن دمشق سبق أن أكدت أنها لا تسعى إلى التدخل عسكريا في لبنان، الذي يعيش على وقع حرب دامية بين إسرائيل وحزب الله.