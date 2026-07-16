كما ندد المتظاهرون "بمساعي سلطات الأمر الواقع لإطلاق سراح عناصر إرهابية مدانة بجرائم اغتيالات استهدفت قيادات سياسية وعسكرية جنوبية، وصدرت بحقها أحكام بالإعدام".

واحتجوا أيضا على تردي "الخدمات الأساسية وارتفاع أسعار المواد الغذائية جراء الإجراءات التي اتخذتها سلطات الأمر الواقع، والمتمثلة في رفع سعر الدولار الجمركي، والذي انعكس سلبا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفي مقدمتها القمح".

واحتشد آلاف الجنوبيين أمام مقر السلطة المحلية في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة، كما احتشد الآلاف في مدينة المكلا، وفي سيئون، ومديريات ساه وعين وحورة وتريم في حضرموت.

وشهدت محافظتا أرخبيل سقطرى والمهرة، ومحافظتا أبين والضالع، احتجاجات شعبية حاشدة، ردد خلالها المحتجون شعارات رافضة لـ"الوصاية الإقليمية على الجنوب"، ومساندة للمجلس الانتقالي الجنوبي وقيادته.

كما ندد المحتجون بـ"مساعي السلطات الحاكمة، المدعومة من بعض الأطراف الإقليمية، لإطلاق سراح عناصر إرهابية نفذت جرائم اغتيالات لصالح الحوثيين في عدن وعدد من محافظات الجنوب".