وقالت قيادة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان، إن الهجمات جرت باستخدام طائرات مسيرة، فيما وصفته بـ"العدوان الآثم".

ونوه الجيش الكويتي، إلى إمكانية سماع أصوات ناجمة عن الاعتراضات، داعيا الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة.

وفي ردود الفعل على الاعتداءت الإيرانية، حذرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، الخميس، من التمادي الإيراني في النهج العدواني.

وأوضحت الخارجية الكويتية، أن الكويت تحمل إيران المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الاعتداءات وعواقبها. مؤكدا أن التمادي الإيراني في العدوان ضد الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، "يفاقم حالة التصعيد والتوتر، ويقوض أمن المنطقة واستقرارها". وطالب البيان إيران بالكف الفوري عن الاعتداءات.

وقال البيان إن الكويت تدين بأشد العبارات "استمرار العدوان الإيراني الآثم على أراضيها، وما يمثله من نهج عدواني متواصل وانتهاك صارخ لسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها". مشددا على أنها ستواصل اتخاذ جميع التدابير لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين.

كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البحرين والكويت والأردن، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، الخميس، أن هذه الهجمات العدوانية "تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها".

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع هذه الدول، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.