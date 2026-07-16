وجاء قرار إسقاط العضوية على خلفية صدور حكم قطعي بسجن الرياطي لمدة سنتين، إثر مشاجرة وقعت داخل مجلس النواب الأردني السابق بينه، عندما كان عضوا فيه، والنائب السابق شادي فريج.

وحزب الأمة هو نفسه حزب جبهة العمل الإسلامي، إلا أنه غيّر اسمه ليتوافق مع قانون الأحزاب في الأردن.

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها ردت رسميا على الكتاب المرسل إليها من رئيس مجلس النواب بتاريخ 14/7/2026، والمتضمن إبلاغها بشغور أحد المقاعد عن الدائرة الانتخابية المحلية في العقبة، العائد لحسن صلاح الرياطي، وذلك نظرا لصدور حكم قطعي بحبسه لمدة سنتين. وبناء على ذلك، ووفقا للمادة (75) من الدستور، تسقط عضويته ويصبح مقعده شاغرا، وهو ما أكدته أيضا المادة (10) من قانون الانتخاب.

وأوضحت الهيئة في ردها أن السيد بكر يحيى محمد الكساسبة، المترشح عن حزب جبهة العمل الإسلامي (حزب الأمة حاليا) ضمن قائمة جبهة العمل الإسلامي في الدائرة الانتخابية المحلية بمحافظة العقبة، هو الذي يلي حسن الرياطي في عدد الأصوات ضمن القائمة نفسها، وذلك استنادا إلى المادة (57/أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 وتعديلاته.