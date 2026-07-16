ويرافق لكورنو خلال الزيارة 12 وزيرا من أعضاء حكومته، بينهم وزيرا الخارجية والداخلية، ووزراء في قطاعات اقتصادية.

وعقد المسؤول الفرنسي اجتماعا أولياً مع نظيره رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، الذي استقبله في مطار الرباط- سلا عند وصوله، في أول زيارة عمل رسمية خارجية لسيباستيان لكورنو منذ توليه منصبه في سبتمبر 2025.

وتشمل ملفات زيارة رئيس الوزراء الفرنسي، مجالات عدة في مقدمتها تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية، قبل "زيارة دولة" مرتقبة نهاية العام للعاهل المغربي الملك محمد السادس إلى فرنسا، يتوقع أن تشهد توقيع معاهدة للشراكة الاستراتيجية.

ويعقد الطرفان المغربي والفرنسي، الخميس، اجتماعا للدورة الخامسة عشرة للجنة الوزارية العليا المشتركة بين البلدين، هو الأول من نوعه منذ 7 سنوات، إذ كان آخر اجتماع عُقد في 2019، ومن المرتقبن أن يتوج الاجتماع بتوقيع اتفاقات ثنائية في مجالات عدة، مرتبطة بالاقتصاد والتبادل التجاري والثقافي والدفاع والأمن والهجرة والنقل والماء والكهرباء.

وتعد زيارة الوفد الفرنسي للمغرب، الأعلى من نوعها منذ زيارة تاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

في أكتوبر 2025، استمرت 3 أيام وشهدت كسرا لجمود دام نحو 3 سنوات بين البلدين، بسبب أزمات دبلوماسية وإعلامية بينهما، واختتمت بعقد عشرات الاتفاقيات بقيمة نحو 10 مليارات يورو.

وبدأ كسر جمود العلاقات بين البلدين، بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتراف بلاده رسميا بسيادة المغرب على الصحراء في يوليو 2024.

ويركز البلدان على تعزيز العلاقات الدبلوماسية وترسيخ مستوى العلاقات الاقتصادية الكبيرة بينهما، إذ تشير أحدث الإحصائيات إلى أن التبادل التجاري بينهما بلغ 15 مليار يورو في 2025، مدعوما بقاطات اقتصادية حيوية عدة.