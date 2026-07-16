وقال قاضي التحقيق في محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ضياء جعفر، الخميس، إن الأجهزة المعنية ضبطت في يوم واحد فقط 25 مليار دينار عراقي (نحو 20 مليون دولار) فضلا عن 200 ألف دولار ومصوغات ذهبية تزن 4 كيلوغرامات.



وتأتي هذه العملية ضمن التحقيقات الجارية بشأن قضية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، الموقوف بتهمة عمليات فساد واسعة، طالت خيوطها شخصيات سياسية عدة.

وأوضح القاضي ضياء جعفر أن التحقيقات الجارية في قضية المتهم الجميلي، ما زالت مستمرة ضمن إجراءات متابعة الأموال المحصلة في إطار الجريمة والمتورطين فيها.

وتعد قضية وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون التصفية عدنان الجميلي، أكبر عملية فساد مالي يحقق فيها القضاء العراقي.

وتشير الأرقام المعلنة رسميا في العراق حتى الآن إلى اختفاء مليارات الدينارات في عمليات فساد ممنهج، طالت التحقيقات بشأنها وكلاء سابقين لوزارات ومديري قطاعات عدة، فضلا عن نواب وسياسيين.

وأعلنت السلطات العراقية تمكنها من استرداد نحو 200 مليار دينار نقدا حتى الآن، مع كمليات كبيرة من الدولار وسبائك ومصوغات الذهب المخزنة غالبا في بيوت أشخاص جرى اعتقالهم.