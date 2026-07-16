وأضاف المصدر ‌أن ‏التحقيقات الأولية أثبتت أن الشحنة ‏المضبوطة كانت معدة لعبور ‌الأراضي ‌السورية لصالح جماعة حزب ‏الله اللبنانية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يونيو إنه ‌تحدث مع الرئيس السوري ‌أحمد ⁠الشرع بشأن مواجهة حزب الله.

فيما قال الرئيس السوري إن الحديث الأميركي عن دور سوري في لبنان لا يعني تدخلا عسكريا مباشرا، وإنما يعني دورا إيجابيا ضمن إطار مؤسسات الدولة اللبنانية بهدف وقف الحرب وإيجاد مسارات هادئة للحل.

وأوضح أن المقاربة السورية للحل في لبنان طُرحت خلال اتصالات ونقاشات مع الولايات المتحدة وعدد من الأطراف الدولية، وتركز على ضرورة وقف العمليات العسكرية بشكل فوري، ومعالجة آثار الحرب على لبنان وسوريا، إلى جانب البحث في حلول تتجاوز الأطر التقليدية التي لم تعد قادرة على طرح نتائج عملية.