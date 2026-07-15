وقال الجيش الكويتي في منشور على حسابه في "إكس": ""تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيّرة معادية، إثر العدوان الإيراني الآثم".

وأضاف المنشور: "تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

ودعا المنشور إلى "التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".

كذلك أعلنت الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار، قائلة في منشور على حسابها في "إكس": تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية".

وكان الجيش الأميركي، قد أعلن الأربعاء، إطلاق موجة ثانية من الضربات الموجهة ضد إيران.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان، أنه: "في الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أطلقت القوات الأميركية عمليات ضمن الموجة الثانية من الضربات اليوم ضد إيران".

وتابع البيان: "تستهدف الضربات القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لتهديد السفن التي تعبر بحرية عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي دولي حيوي للتجارة العالمية".

وأكد الجيش الأميركي أنه يقوم بمحاسبة إيران بناء على توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة.