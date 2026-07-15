وقالت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" في بيان إنها رصدت ناقلة النفط "بيلما" التي ترفع علم كوراساو وهي تبحر باتجاه جزيرة خرج، وبعد أن "تجاهلت عدة تحذيرات"، عطلت طائرة أميركية الناقلة بإطلاق صواريخ "هيلفاير" على مدخنتها.

وأضاف البيان أنه، إلى جانب الناقلة "بيلما" التي تم تعطيلها، تواصل الجيش الأميركي أيضا مع سفينتين تجاريتين أخريين، وامتثلتا لتعليماته بالابتعاد عن المنطقة.

وكان الجيش الأميركي قد أعلن الثلاثاء، استئناف الحصار البحري الشامل ‌على ‌السفن ‌العابرة ‌من ‌الموانئ ⁠والمناطق ⁠الساحلية ‌الإيرانية ⁠وإليها.

وقال الجيش الأميركي في بيان: "استأنفنا ⁠الحصار البحري ‌على ‌السفن ‌العابرة ‌من ‌الموانئ ⁠والمناطق ⁠الساحلية ‌الإيرانية ⁠وإليها ⁠اليوم الساعة ⁠الرابعة مساء بتوقيت شرق ‌الولايات المتحدة".

وأوضح البيان أن: "أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية ومئات الطائرات العسكرية تنشط في أنحاء الشرق الأوسط".

كذلك أعلن الجيش الأميركي، الأربعاء، إطلاق موجة ثانية من الضربات الموجهة ضد إيران.

وأوضحت "سنتكوم" في بيان، أنه: "في الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أطلقت القوات الأميركية عمليات ضمن الموجة الثانية من الضربات اليوم ضد إيران".

وحسبما ذكر البيان "تستهدف الضربات القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لتهديد السفن التي تعبر بحرية عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي دولي حيوي للتجارة العالمية".

وأكد الجيش الأميركي أنه يقوم بمحاسبة إيران بناء على توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة.