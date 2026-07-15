وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن القوات المسلحة رصدت، منذ فجر اليوم، عدد (4) صاروخ جوال، وعدد (21) طائرة مسيرة معادية، داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم اعتراضها والتعامل معها.

وأضاف: "أسفر العدوان الإيراني الآثم عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية في البلاد، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية".

وأكدت القوات المسلحة الكويتية استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.