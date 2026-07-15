وذكرت ‌وكالة الأنباء المغربية أنه تم توقيع ‌الاتفاقية ‌في الرباط ⁠خلال اجتماع حضره وزير الخارجية ⁠المغربي ‌ناصر بوريطة، ⁠وكبار المسؤولين العسكريين، ونيكولاي ⁠ملادينوف، مبعوث مجلس ⁠السلام إلى غزة، بالإضافة إلى وفد ضم قائد قوة الاستقرار الدولية.

وخلال هذا اللقاء، أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبهم، ثمن المسؤولون السامون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية، عاليا، انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة السلمية، من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط سامين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية، وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني.