وذكرت الشركة، في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الشركة العامة لموانئ العراق تود أن توضح للرأي العام أنه في وقتٍ سابق من صباح اليوم، سقطت طائرة مسيّرة مجهولة المصدر ضمن محيط ميناء الفاو الكبير، وتحديدا في منطقة مفتوحة".

وأكدت أن "الحادث لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية، إذ سقطت الطائرة في أرض مفتوحة بعيدة عن العاملين والمعدات والمنشآت، ولم يؤثر الحادث في سير العمل أو العمليات التشغيلية داخل الميناء، وهي مستمرة بصورة اعتيادية".

وأضافت أن "الجهات الأمنية المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في ملابسات الحادث، بالتنسيق مع إدارة الشركة والجهات ذات العلاقة".

وكانت مقاطع مصورة قد أظهرت لحظة سقوط الطائرة وانفجارها في منطقة مفتوحة داخل ساحة العمل بمشروع الميناء، ما أدى إلى اشتعال النيران في حطامها.