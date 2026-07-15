وأوضحت قوة دفاع البحرين، أن التصدي جرى "بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية". مؤكدة أن كافة أسلحتها ووحداتها "في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة".

وطالبت قيادة قوة دفاع البحرين، بضرورة توخي الحذر، وتجنب الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني، والإبلاغ عنها فورا.

وأضافت أن "وحدة هندسة الميدان" في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام، ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين.

وتصدت القوات البحرينية لعدد من الاعتداءات الإيرانية المتكررة خلال الأيام والأسابيع الماضية، وأعلنت أنها استهدفت المدنيين بشكل متعمد.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية على مدى الأيام الأخيرة، إطلاق صافرات الإنذار في البلاد، بعد رصد اعتداءات إيرانية، داعية المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجّه لأقرب مكان آمن.

وأدانت مملكة البحرين وأعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول أخرى، الاعتداءات الإيرانية المستمرة على البحرين والكويت والأردن، ودعت لوقفها فورا.