ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر عسكري، أن منظومة الدفاع الجوي تصدت بنجاح للهجوم الإيراني، وأن عملية الاعتراض والإسقاط "نُفذت في إطار الإجراءات العملياتية والدفاعية المعتمدة لحماية حدود الوطن وأجوائه وأمن مواطنيه".

وأوضح المصدر أن سلاح الهندسة تعامل مع شظايا الصواريخ التي سقطت في مواقع عدة، "وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة"، مؤكدا العمل على تأمين المواقع واتخاذ التدابير اللازمة "حفاظا على سلامة المواطنين والممتلكات".

وشدّد المسؤول العسكري الأردني على قوات بلاده ستتعامل مع أي اختراق أو تهديد للمجال الجوي وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، وستتخذ جميع الإجراءات التي تضمن حماية المملكة والمحافظة على أمنها الوطني، رفضا لأي انتهاك لسيادة البلاد أو استخدام مجالها الجوي بصورة تهدد أمنها واستقرارها.

وحاولت إيران خلال الأيام الأخيرة استهداف الأردن بهجمات عدة، في وقت أكدت عمّان التصدي لهذه المحاولات.

في غضون أقل من أسبوع أعلن الجيش الأردني إسقاط 8 صواريخ إيرانية.

وتشير الأرقام الرسمية إلى استهداف الأردن بنحو 281 صاروخا وطائرة مسيّرة من إيران، منذ بدء الحرب الحالية في 28 فبراير 2026، نجحت القوات الأردنية في اعتراض 261 منها.

وبحسب السلطات الأردنية أسفرت الهجمات الإيرانية عن إصابة نحو 30 شخصا، غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج.