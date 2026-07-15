وقال الجيش الكويتي في بيان: "تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيّرة معادية إثر العدوان الايراني الآثم".

وأضاف البيان: "تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

وشدد البيان على الجميع "التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".

كذلك أعلنت الداخلية البحرينية في بيان أنه "تم إطلاق صافرة الإنذار .. نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية".

وكانت الكويت قد أعلنت عن تمكّن فرق الإطفاء، مساء الثلاثاء، من السيطرة على حريق اندلع في أحد المواقع بالبلاد.

وقالت قوة الإطفاء العام في منشور على حسابها في "إكس": "أعلن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد بدر إبراهيم أن 6 فرق إطفاء وبمساندة من فرق إطفاء الجيش الكويتي والحرس الوطني تمكنوا مساء أمس الثلاثاء من السيطرة على حريق اندلع في أحد المواقع في البلاد".

ووفق المنشور فقد جاء الحريق "بعد استهداف الموقع ضمن الهجمات المعادية من قبل العدوان الإيراني الآثم التي استهدفت البلاد".

وتابع المنشور: "أوضح العميد محمد بدر أن فرق الإطفاء باشرت فور وصولها بالتعامل مع الحريق حيث تمت عملية المكافحة والسيطرة عليه مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات بشرية واقتصرت الخسائر على الماديات".

وجاءت هذه التطورات بعدما أعلن الجيش الأميركي، الثلاثاء، استئناف الحصار البحري الشامل ‌على ‌السفن ‌العابرة ‌من ‌الموانئ ⁠والمناطق ⁠الساحلية ‌الإيرانية ⁠وإليها.

وذكر الجيش الأميركي في بيان: "استأنفنا ⁠الحصار البحري ‌على ‌السفن ‌العابرة ‌من ‌الموانئ ⁠والمناطق ⁠الساحلية ‌الإيرانية ⁠وإليها ⁠اليوم الساعة ⁠الرابعة مساء بتوقيت شرق ‌الولايات المتحدة".

ووفق البيان فإن "أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية ومئات الطائرات العسكرية تنشط في أنحاء الشرق الأوسط".

وبعد ساعات من إعادة فرض الحصار، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع تبادل لإطلاق النار في مضيق هرمز، دون تقديم مزيد من التفاصيل.