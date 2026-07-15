وأضاف كوبر ⁠في بيان ⁠على مواقع التواصل الاجتماعي: "أطلقت القوات الإيرانية أيضا عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه دول الخليج ‌المجاورة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرّح لشبكة "فوكس نيوز" الثلاثاء بأنه سيوسع نطاق الضربات الأميركية على إيران الأسبوع المقبل لتشمل محطات الطاقة والجسور إذا لم تبرم طهران اتفاقا.

وأشار ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز" إلى أن: "الأسبوع المقبل سيكون سيئا للغاية بالنسبة إليهم لأن الأسبوع المقبل ستُستهدف محطات الطاقة. الأسبوع المقبل ستستهدف الجسور"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وأكد قائلا: "سندمر كل محطاتهم للطاقة. سندمر كل جسورهم ما لم يعودوا إلى طاولة المفاوضات".

ووفق ترامب فإن الولايات المتحدة أجرت محادثات مع إيران يوم الثلاثاء، مضيفا "أميركا حثّت إيران على إبرام اتفاق".

وتابع الرئيس الأميركي قائلا: "لا يزال لدى إيران بعض القدرة على القتال لكنها ليست كبيرة".

واختتم ترامب تصريحاته قائلا: "الضربات على إيران ستستمر حتى أقرر أن ذلك يكفي".

وجاءت تصريحات ترامب فيما شنت القوات الأميركية ضربات على إيران لليوم الرابع على التوالي وأعادت فرض حصار بحري على موانئ البلاد.