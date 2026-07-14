وقالت قوة الإطفاء العام في منشور على حسابها في "إكس": "أعلن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد بدر إبراهيم أن 6 فرق إطفاء وبمساندة من فرق إطفاء الجيش الكويتي والحرس الوطني تمكنوا مساء أمس الثلاثاء من السيطرة على حريق اندلع في أحد المواقع في البلاد".

ووفق المنشور فقد جاء الحريق "بعد استهداف الموقع ضمن الهجمات المعادية من قبل العدوان الإيراني الآثم التي استهدفت البلاد".

وأضاف المنشور: "أوضح العميد محمد بدر أن فرق الإطفاء باشرت فور وصولها بالتعامل مع الحريق حيث تمت عملية المكافحة والسيطرة عليه مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات بشرية واقتصرت الخسائر على الماديات".

وأعلن الجيش الكويتي الثلاثاء، أن قواته تصدت لصاروخ باليستي، و5 صارويخ جوالة، وعدد 33 طائرة مسيرة معادية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع في بيان إن "العدوان الإيراني الآثم أسفر عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية والمدنية، وسقوط شظايا في عدد من المواقع بالبلاد، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية".

وتابع أنه "تم استهداف إحدى القطع البحرية التابعة للقوة البحرية الكويتية، وأصيب على إثر ذلك عدد (4) من منتسبي القوات المسلحة، حيث تلقوا الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وحالتهم مستقرة".

وأكد البيان استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.