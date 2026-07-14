وقال الجيش الأميركي في بيان: "استأنفنا ⁠الحصار البحري ‌على ‌السفن ‌العابرة ‌من ‌الموانئ ⁠والمناطق ⁠الساحلية ‌الإيرانية ⁠وإليها ⁠اليوم الساعة ⁠الرابعة مساء بتوقيت شرق ‌الولايات المتحدة".

وأضاف البيان: "أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية ومئات الطائرات العسكرية تنشط في أنحاء الشرق الأوسط".

وكانت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" قد قالت في بيان بوقت سابق الثلاثاء، إن الجيش يوجه مزيدا من الضربات لإيران.

وواصلت القوات الأميركية يوم الثلاثاء قصفها لمواقع في إيران، وذلك قبل ساعات قليلة من بدء سريان الحصار على الموانئ الإيرانية.

وذكر مسؤول أميركي لرويترز أن القوات الأميركية نفذت عدة ضربات إضافية على أهداف عسكرية في إيران يوم الثلاثاء للقضاء على ما وصفها بأنها "تهديدات ناشئة"، في حين أكدت وسائل إعلام رسمية إيرانية تعرض مواقع متفرقة لقصف صاروخي.

من جانبه، أفاد الإعلام الرسمي الإيراني بأن مقذوفات وصواريخ أميركية أصابت هدفا في جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز الاستراتيجي، دون أن تورد تفاصيل عن طبيعة الموقع المستهدف أو حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن الهجوم.

وتعد هذه الضربات أحدث جولة من المناوشات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي بدأت الأسبوع الماضي على خلفية الهجمات الإيرانية على سفن تجارية في مضيق هرمز.

ضرب أهداف داخل إيران

وسمع دوي انفجارات مساء الثلاثاء في جزيرة قشم قرب مضيق هرمز، حسبما أفادت وكالة أنباء "فارس"، مضيفة أن منطقة مسن في الجزيرة تعرضت مرات عدة خلال الأيام الأخيرة لضربات أميركية.

وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بوقوع 5 انفجارات قرب مضيق هرمز، في محيط مدينة بندر عباس الساحلية، وهي منطقة استهدفت بضربات أميركية في الأيام الأخيرة.

وأورد التلفزيون الرسمي أنه: "قبل دقائق، دوت 5 انفجارات غرب بندر عباس"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل، في ظل التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة بشأن السيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي.

كما قصف الجيش الأميركي مدينة بوشهر الساحلية حيث المحطة الوحيدة لإنتاج الطاقة النووية في إيران، حسبما أعلنت السلطات المحلية.

وطال القصف أيضا مدينة آبادان التي تضم أقدم مصفاة نفط في الشرق الأوسط، وكذلك مدينة ماهشهر الساحلية، وهي أيضا منطقة للصناعات البتروكيماوية، بحسب "إرنا".

ترامب يتراجع عن فرض رسوم في هرمز

وبالموازة مع استمرار التصعيد، ​قال الرئيس ⁠الأميركي دونالد ترامب إنه يعتقد ​أنه لا ينبغي ‌لأحد فرض رسوم على عبور مضيق ‌هرمز.

وأضاف ‌ترامب، الذي اقترح الإثنين أن تفرض ‌الولايات ‌المتحدة رسوم ⁠عبور 20 بالمئة "لا أعتقد أنه ينبغي ⁠لأي ‌طرف أن يفرض ⁠رسوما".

وتابع في تصريحاته ⁠"لا يعجبني ​مفهوم الرسوم، ⁠لكن ​في الوقت نفسه، ليس من ​العدل أن نحمي هذا المضيق لصالح العالم بأسره".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الحصار لأول مرة في منتصف أبريل الماضي ثم رفعته في منتصف يونيو، بعد يوم واحد من توقيع الاتفاق المؤقت الذي يهدف إلى إنهاء الحرب بشكل دائم.

وحدد الاتفاق جدولا زمنيا مدته 60 يوما للتفاوض أيضا على اتفاق بشأن برنامج إيران النووي، لكن المحادثات توقفت مع تكثيف القتال حول المضيق.