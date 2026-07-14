وقال مسؤول أميركي لرويترز إن القوات الأميركية نفذت عدة ضربات إضافية على أهداف عسكرية في إيران يوم الثلاثاء للقضاء على ما وصفها بأنها "تهديدات ناشئة"، في حين أكدت وسائل إعلام رسمية إيرانية تعرض مواقع متفرقة لقصف صاروخي.

كما أعلن المسؤول عن أن الولايات المتحدة بصدد شن ضربات إضافية على إيران تحسبا لحصار تم التهديد بتنفيذه بمضيق هرمز.

من جانبه، أفاد الإعلام الرسمي الإيراني بأن مقذوفات وصواريخ أميركية أصابت هدفا في جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز الاستراتيجي، دون أن تورد تفاصيل عن طبيعة الموقع المستهدف أو حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن الهجوم.

وتعد هذه الضربات أحدث جولة من المناوشات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي بدأت الأسبوع الماضي على خلفية الهجمات الإيرانية على سفن تجارية في مضيق هرمز.

ضرب أهداف داخل إيران

وسمع دوي انفجارات مساء الثلاثاء في جزيرة قشم قرب مضيق هرمز، حسبما أفادت وكالة أنباء "فارس"، مضيفة أن منطقة مسن في الجزيرة تعرضت مرات عدة خلال الأيام الأخيرة لضربات شنها "العدو الأميركي

وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بوقوع 5 انفجارات قرب مضيق هرمز، في محيط مدينة بندر عباس الساحلية، وهي منطقة استهدفت بضربات أميركية في الأيام الأخيرة.

وقال التلفزيون الرسمي: "قبل دقائق، دوت 5 انفجارات غرب بندر عباس"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل، في ظل التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة بشأن السيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي.

كما قصف الجيش الأميركي مدينة بوشهر الساحلية حيث المحطة الوحيدة لإنتاج الطاقة النووية في إيران، حسبما أعلنت السلطات المحلية، في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

وطال القصف أيضا مدينة آبادان التي تضم أقدم مصفاة نفط في الشرق الأوسط، وكذلك مدينة ماهشهر الساحلية، وهي أيضا منطقة للصناعات البتروكيماوية، بحسب "إيرنا".

الحصار البحري

والاثنين، أعلن الجيش الأميركي، تفاصيل عن الحصار البحري الذي يعتزم فرضه على موانئ إيران، في خضم عودة التصعيد العسكري بين الطرفين.

وقال المركز المشترك للمعلومات البحرية بقيادة البحرية ‌الأميركية، إن الجيش الأميركي ‌سيبدأ ‌فرض الحصار ‌على ⁠جميع موانئ إيران ⁠والمناطق الساحلية ⁠الإيرانية في ⁠تمام الساعة 8 مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش.

وأضاف المركز أن "الحصار يشمل ‌كامل ‌الساحل ‌الإيراني، ⁠بما ⁠في ‌ذلك ⁠على ⁠سبيل المثال ⁠لا الحصر الموانئ الإيرانية ‌ومحطات النفط".

وشدد على أن الحصار ‌الأميركي "‌ينطبق ⁠على ‌حركة ⁠السفن بالكامل (من وإلى موانئ إيران)، بغض النظر ⁠عن العلم المرفوع على ‌ظهر السفن".

وأوضح المركز أن "الحصار لن يعيق مرور السفن المحايدة عبر مضيق هرمز، من وإلى وجهات غير إيرانية". كما أفاد أنه "سيسمح بعبور شحنات المساعدات الإنسانية، شريطة خضوعها للتفتي

ترامب يتراجع عن فرض رسوم في هرمز

وبالموازة مع استمرار التصعيد، ​قال الرئيس ⁠الأميركي دونالد ترامب إنه يعتقد ​أنه لا ينبغي ‌لأحد فرض رسوم على عبور مضيق ‌هرمز.

وأضاف ‌ترامب، الذي اقترح الاثنين أن تفرض ‌الولايات ‌المتحدة رسوم ⁠عبور 20 بالمئة، "لا أعتقد أنه ينبغي ⁠لأي ‌طرف أن يفرض ⁠رسوما".

وتابع في تصريحات ⁠"لا يعجبني ​مفهوم الرسوم، ⁠لكن ​في الوقت نفسه، ليس من ​العدل أن نحمي هذا المضيق لصالح العالم بأسره".