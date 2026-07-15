ويضاف ذلك إلى عدد الوفيات الذي تجاوز 1100 فلسطيني يقول مسؤولو الصحة إنهم قتلوا في هجمات إسرائيلية منذ دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في أكتوبر.

وأوقفت الهدنة الجزء الأكبر من القتال، لكنها لم تفلح في وقف أعمال العنف المتفرقة، حيث قتل مسلحون من غزة أربعة جنود إسرائيليين خلال الفترة ذاتها.

وبحسب مسعفين فإن ‌طفلا يبلغ من العمر 10 أعوام أصيب في وقت سابق من يوم الثلاثاء برصاص إسرائيلي في رفح بجنوب قطاع غزة، وأعلن المستشفى وفاته.

وذكر مسعفون ومسؤولون أن سبعة ‌أشخاص على الأقل، بينهم امرأة، قتلوا وأصيب آخرون بعد قصف إسرائيل نقطة شرطة تابعة لحماس غربي مخيم جباليا بشمال القطاع.

من جانبها ذكرت وزارة الداخلية في غزة ببيان أن القتلى بينهم مدير مركز شرطة مخيم جباليا العقيد محمد مروان سالم وعدد آخر من الضباط والأفراد.

وبدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه قتل سالم، الذي وصفه بأنه قائد كتيبة جباليا المركزية التابعة لحماس، ‌إلى جانب ثلاثة مسلحين آخرين من الحركة.

وأوضح البيان أن ‌القتلى كانوا قد تجمعوا في ⁠الأشهر الأخيرة بهدف التخطيط لهجمات وتنفيذها، مضيفا "لقد تم القضاء عليهم لإزالة التهديد".

وتطالب إسرائيل بأن تتخلي حماس عن حكم غزة وتسلم سلاحها، لكن حماس أعلنت استعدادها للتخلي عن السلطة وليس السلاح.

وفي وقت لاحق من الثلاثاء، قتل فلسطيني وأصيب آخرون بجروح قرب مسجد في غرب مدينة غزة، وفقا لما ⁠أفاد به مسعفون، ليرتفع بذلك ‌عدد القتلى في ذلك اليوم إلى عشرة على الأقل.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق على الواقعة حتى الآن، ⁠ولا على وفاة الطفل البالغ من العمر عشر سنوات.

وفي خان يونس، بجنوب القطاع، قال مسعفون إن غارة ⁠جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل رجل يبلغ من العمر 36 عاما وإصابة ثلاثة آخرين، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مسلحا من حماس.

محادثات بشأن خطة ترامب للسلام

يأتي تصعيد أعمال العنف في الوقت الذي يزور ⁠فيه قادة حماس القاهرة لإجراء مزيد من المحادثات فيما يتعلق بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة.

وتقول مصادر قريبة من المحادثات إن المناقشات تشمل نزع سلاح حماس وانسحاب الجيش الإسرائيلي، مضيفة أنه لم يتم التوصل إلى أي تقدم بعد.

ويعيش معظم سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة تقريبا، والذين نزح معظمهم عدة مرات، تحت سيطرة حماس على شريط ضيق من الأرض المطلة على الساحل داخل خيام مؤقتة أو مبان متضررة.

وتشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أن ‌1200 شخص قتلوا في هجوم حماس على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وبحسب وزارة الصحة في غزة فإن أكثر من 73 ألف فلسطيني قتلوا في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ ذلك الحين.