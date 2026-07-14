وذكر مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس" أن ترامب أوضح لنتنياهو، في اتصال هاتفي يوم الخميس، أن الوجود العسكري الإسرائيلي في الأراضي السورية يتسبب في توترات قد تؤدي إلى تصعيد في المنطقة.

ونقل المسؤول عن ترامب قوله لنتنياهو خلال الاتصال: "لا يريدونك هناك. عليك إعادة الانتشار"، مضيفا أن التقييم ذاته ينطبق على الوجود الإسرائيلي في لبنان.

وأفاد مكتب نتنياهو في بيان: "من جانبه، أثار رئيس الوزراء الحاجة إلى مناطق أمنية على طول حدود إسرائيل".

وجاءت المكالمة بين ترامب ونتنياهو بعد يوم من اجتماع الرئيس الأميركي مع نظيره السوري، أحمد الشرع، على هامش قمة الناتو في تركيا.

وسعت إدارة ترامب لأشهر للتوصل إلى اتفاق أمني جديد بين إسرائيل وسوريا قبل أن تستنتج في النهاية أن نتنياهو لا يرغب في تقديم التنازلات التي سعت إليها. وفق "أكسيوس".

وتشمل هذه التنازلات، بحسب مسؤولين أميركيين، الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من الأراضي السورية التي احتلها منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024.

وشهدت الأسابيع الأخيرة عدة حوادث في جنوب سوريا، حيث احتج مواطنون سوريون على وجود الجيش الإسرائيلي واشتبكوا مع جنود إسرائيليين.

وبشأن الملف اللبناني، اجتمع وسطاء أميركيون، الثلاثاء، في روما مع دبلوماسيين إسرائيليين ولبنانيين لمناقشة تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي وقعته الدول قبل عدة أسابيع.

وبموجب هذا الاتفاق، التزمت إسرائيل بسحب قواتها من منطقتين تجريبيتين تحتلهما حاليا في جنوب لبنان، والسماح للجيش اللبناني بالانتشار فيهما.

ولم يقم الجيش الإسرائيلي حتى الآن بإعادة الانتشار من المنطقتين. وتطالب الحكومة اللبنانية ببدء عملية الانسحاب، وجدول زمني واضح لمزيد من عمليات الانسحاب.