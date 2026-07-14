وأكد الزيدي خلل لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، أن نهج حكومته يرتكز على حصر السلاح بيد الأجهزة الرسمية.

وأضاف رئيس الوزراء أن قرار العراق "بيد العراقيين"، مشددا في الوقت ذاته على أن بغداد ستعمل على تحقيق شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة.

وتابع أن "القوات الأميركية ستخرج من العراق وستدخل الشركات الأميركية وسنعمل على قيام تعاون اقتصادي هام مع الولايات المتحدة أهم شريك استراتيجي للنهوض بالاقتصاد العراقي".

ومن جانبه ⁠قال ترامب إن الولايات ‌المتحدة ‌ستبرم ⁠كثيرا من الصفقات ⁠مع ‌العراق.

وبدوره أكد مسؤول أميركي لـ"سكاي نيوز عربية" أن واشنطن قد تلقت إشارات إيجابية ومطمئنة من العراق بشأن حصر السلاح وتفكيك الميليشيات.

وأوضح أن العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق ستنهج شكلا مختلفا يعتمد على التعاون الاقتصادي والاستراتيجي.