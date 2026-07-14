وقال ترامب، الثلاثاء، إنه سيسعى بدلا من ذلك إلى إبرام اتفاقات استثمارية.

وكانت القوات الأميركية شنت موجات من الهجمات على إيران، بعد أن أعلنت إغلاق مضيق هرمز، مما دفع ترامب، الإثنين، إلى معاودة فرض حصار ‌على الملاحة الإيرانية واقتراح فرض الرسوم.

لكن قبل أقل من 5 ساعات بقليل من الموعد المقرر ‌لدخول الرسوم حيز التنفيذ، قال ترامب إن المضيق مفتوح أمام حركة الملاحة البحرية "باستثناء الإيرانية".

وتراجعت مكاسب أسعار العقود الآجلة للنفط عقب هذا المنشور بعد أن كانت ارتفعت في وقت سابق من الثلاثاء.

وزادت الهجمات المتصاعدة من الشكوك ⁠في أن مذكرة ‌التفاهم الموقعة الشهر الماضي ستؤدي إلى وقف دائم للحرب، التي ⁠عطلت إمدادات الطاقة العالمية وأثارت مخاوف من ارتفاع التضخم على ⁠الصعيد العالمي.