المصادر المطلعة على التحضير للمحادثات، قالت إن تأخر الوفد الإسرائيلي أكثر من ساعة، أدى إلى تأخير بدء المفاوضات بين الطرفين.

لكن معضلة الانسحاب من "المنطقة النموذجية" الأولى، تعد العائق الأبرز أمام المفاوضات.

فالوفد اللبناني يصر على إقرار انسحاب القوات الإسرائيلية من أول منطقة نموذجية، على أن تعمل الولايات المتحدة على تحديد كيفية التحقق من الأمر، لكن الجانب الإسرائيلي يتحفظ على هذا المقترح.

كما يصر المفاوضون اللبنانيون على أن يركز النقاش على كيفية وضع الآليات التنفيذية لاتفاق الإطار الموقع بين البلدين في واشنطن في 26 يونيو الماضي، بداء بالانسحاب الإسرائيلي من المنطقة النموذجية.

وبحسب مصادر "سكاي نيوز عربية" يصر الجانب اللبناني على ضرورة تحديد مفهوم المنطقة النموذجية، بأن تكون منطقة محتلة.

ويدرس الوسيط الأميركي اقتراحات الوفدين اللبناني والإسرائيلي، فيما يتعلق بالمنطقة النموذجية وجاري دراستها

وتوغل الجيش الإسرائيلي داخل مناطق واسعة من الأراضي اللبنانية، وأطلق عليا اسم "المنطقة العازلة" وتمتد لمسافة

نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية على طول الحدود.

ويصف ‌مسؤولون إسرائيليون هذه المنطقة، بأنها ضرورية لحماية ‌التجمعات السكانية في شمال إسرائيل من هجمات حزب

الله.

وينص اتفاق واشنطن بين بيروت وتل أبيب، على نزع سلاح المجموعات المسلحة (حزب الله)، ونشر قوات الجيش اللبناني في الجنوب، وانسحاب إسرائيلي تدريجي.





