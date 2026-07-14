وحسب تقرير لهيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، فإن الولايات المتحدة جمدت خطط إجلاء طائرات التزود بالوقود من مطار بن غوريون.

ووفقا لهيئة المطارات الإسرائيلية، فإن هذا يعني تهديدا متكررا بإلغاء نحو 50 ألف تذكرة طيران خلال شهر يوليو الجاري إذا لم يتم استكمال عملية الإجلاء.

وفي سياق متصل، أصدرت هيئة المطارات الإسرائيلية الثلاثاء أمرا مؤقتا يمنع طائرات التزود بالوقود التابعة للجيش الأميركي من الهبوط في مطار بن غوريون، وتشير تقديرات إلى أن هذا التوجيه الاستثنائي صدر مباشرة من مكتب وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف.

ونقلت الهيئة عن سلطة المطارات تحذيرها من أن بقاء الطائرات الأميركية وعدم استكمال جلائها يمثل تهديدا لحركة الطيران المدني، مما قد يضطر الشركات إلى إلغاء عشرات الآلاف من الحجوزات هذا الشهر بسبب قيود القدرة الاستيعابية للمطار.

وفي المقابل، أكدت الهيئة أنه ورغم تعليمات وزيرة النقل الإسرائيلية، فإن طائرة تزويد وقود أميركية هبطت بالفعل في مطار بن غوريون، الثلاثاء.

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت الأسبوع الماضي استخدام المنشآت الإسرائيلية لتزويد طائراتها بالوقود، في ظل تجدد التوترات العسكرية بين واشنطن وطهران.

وأعلنت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) الثلاثاء أنها شنت جولة ضربات جوية استمرت نحو 5 ساعات استهدفت مواقع إيرانية في مناطق متفرقة من أنحاء البلاد.

وقالت القيادة المركزية في بيان إن هذه الضربات جاءت "بهدف تعطيل قدرة إيران على مهاجمة السفن المدنية" في مضيق هرمز الاستراتيجي.