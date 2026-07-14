وقالت القيادة الوسطى في بيان إن الهجوم، الذي نفذ قبل يومين، استهدف منشأة لصيانة السفن في إيران.

ونشرت "سنتكوم" مقطعا مصورا يظهر زوارق مسيّرة وهي تصطدم بما قالت إنه غواصة إيرانية خارج الخدمة على ما يبدو.

ومن جانبها، أكدت شركة "سارونيك تكنولوجيز" المصنعة للزوارق، ومقرها تكساس، في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، أن الزوارق المستخدمة في الهجوم من طراز "كورساير" المملوك لها.

وأوضحت الشركة أن هذا الطراز يبلغ طوله نحو 7.3 أمتار، وتصل سرعته القصوى إلى نحو 65 كيلومترا في الساعة، بمدى عملياتي يتجاوز 1600 كيلومتر.

ورغم أن هذه هي الضربة الهجومية الأولى من نوعها للجيش الأميركي باستخدام هذا السلاح، فإن شركة "سارونيك تكنولوجيز" أشارت إلى أن الزورق ذاته استخدم سابقا في يونيو الماضي لإنقاذ طيارين أميركيين.

ويأتي هذا التطور في وقت باتت فيه الزوارق المسيّرة عنصرا حاسما في الحروب الحديثة، حيث تعتمد عليها أوكرانيا بشكل مكثف في مواجهتها مع روسيا.

وتصنف كييف حاليا كإحدى الدول الرائدة في هذا المجال، بامتلاكها نحو 24 طرازا مختلفا من هذه الزوارق.

وبحسب تقرير صدر في فبراير عن "مجلة كارنيجي ميلون للسياسات والقانون"، نجحت الزوارق الأوكرانية المسيرة في إغراق أو إتلاف 19 سفينة حربية روسية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.