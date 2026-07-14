وقال عزيزي في منشور على منصة "إكس": "هذه هي الخطوة الأولى، والإجراءات اللاحقة في الطريق".

وأضاف: "سنظل ثابتين في الدفاع عن خطوطنا الحمراء، لا سيما فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز".

وحسب وكالة أنباء "بلومبرغ"، فإن مشروع القانون يستهدف وضع إطار تشريعي لتنظيم عبور السفن في مضيق هرمز، ومن بين ذلك فرض رسوم عليها.

وتتزامن هذه التطورات مع تسارع التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وسط صراع على السيطرة على مضيق هرمز الذي يمر منه نحو خمس إنتاج النفط العالمي.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال متحدث باسم الجيش الإيراني إن مضيق هرمز "لن يفتح بالاعتداءات والحرب الأميركية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد الإثنين أن الولايات المتحدة ستسيطر على مضيق هرمز، وستفرض رسوما بقيمة 20 بالمئة على العبور من خلاله.