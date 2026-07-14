وقالت قوة دفاع البحرين إن "إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في البحرين".

وأضافت قوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي "تصدت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية"، مضيفة أن كافة وحداتها "في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة".

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت في وقت سابق إطلاق صافرات الإنذار للمرة الثالثة منذ فجر اليوم، عقب رصد هجمات إيرانية.