وقال الجيش الإسرائيلي، إنه نفذ أمس الاثنين غارة في غزة أسفرت عن مقتل أسامة نعيم حمدي، الذي وصفه بأنه عمل خلال الحرب على إعادة بناء وتعزيز قدرات الوحدة البحرية التابعة لحركة حماس وتوسيع نشاطها في المجال البحري.

وأضاف بيان للجيش الإسرائيلي أن غارة مماثلة وقعت في شمالي قطاع غزة أسفرت عن مقتل 3 من عناصر حماس وصفهم بأنهم "كانوا مسلحين وشكلوا تهديداً مباشراً للقوات الإسرائيلية".

وأكد أن قواته العاملة في المنطقة الجنوبية من القطاع "تواصل تنفيذ عملياتها وفقًا للمهام الموكلة إليها".

وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه سيواصل العمل على إزالة ما وصفه بـ"جميع التهديدات" بشكل فوري.