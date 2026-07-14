وأكد البديوي أن "هذا الاعتداء الإرهابي على ناقلتي النفط الإماراتيتين يمثل انتهاكًا سافرًا وخرقًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي، ولقواعد حرية الملاحة البحرية، كما يعد مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن رقم 2817"، الذي شدد على ضرورة حماية الملاحة الدولية، وعدم استهداف السفن التجارية أو تعريض الممرات البحرية للخطر.

وأكد البديوي أن مجلس التعاون يقف صفًا واحدًا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة منشآتها ومصالحها الحيوية.

كما دعا المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه هذه الاعتداءات الإيرانية الخطيرة والمتكررة، بما يضمن وقفها فورًا، ومحاسبة مرتكبيها، وتأمين حرية الملاحة الدولية، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.

كما أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الضحية، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.