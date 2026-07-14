تفصيلا، أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ أطلقت من إيران من دون إصابات بشرية أو اضرار مادية، في ظل تكثيف طهران لهجماتها على حلفاء واشنطن في المنطقة ردا على الضربات الأميركية عليها.

وجاء ذلك نشره الجيش الأردني عبر وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

ولاحقا، نقلت وكالة أنباء فارس عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه استهدف قاعدة جوية أميركية في الأردن بصواريخ باليستية.

وجاء هذا الهجوم في وقت استهدفت فيه إيران أيضا البحرين صباح الثلاثاء، عقب جولة جديدة من الضربات الأميركية.

ودوت صافرات الإنذار في البحرين للمرة الثالثة هذا اليوم، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية البحرينية.

وكان الجيش الأميركي قال، في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين، إن قواته أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران، بعد أن أعلن في وقت سابق أنه بدأ ضربات جديدة بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب.

وهذه هي الليلة الثالثة على التوالي التي تشن فيها الولايات المتحدة ضربات ضد إيران، في الوقت الذي أعلن فيه ترامب إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية واقتراحه بتحصيل رسوم بنسبة 20 بالمئة من أجل حماية مضيق هرمز.