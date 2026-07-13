وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن الهجوم أسفر عن مقتل شخص من الجنسية الهندية وإصابة ثمانية آخرين، بينهم أربع إصابات بليغة، موضحة أن المصابين بينهم ستة هنود واثنان أوكرانيان.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الضحية ولجمهورية الهند وشعبها، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت أن الهجوم يمثل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.

وشددت الوزارة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يعد من أعمال القرصنة، ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها، ولأمن الطاقة العالمي.

وأكدت دولة الإمارات ضرورة وقف إيران لهذه الهجمات، بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط، بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.