وأوضحت الوزارة أن الهجوم أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة "ممباسا" من الجنسية الهندية، وإصابة ثمانية آخرين، بينهم أربع إصابات بليغة، وهم ستة من الجنسية الهندية واثنان من الجنسية الأوكرانية.

وأضافت أن الاستهداف تسبب في أضرار مادية بالناقلتين نتيجة اندلاع حريق على متنهما، مشيرة إلى أنه تمت السيطرة على الحريق في كلتا الناقلتين.

وأدانت وزارة الدفاع الإماراتية الهجوم، واعتبرته انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة، مؤكدة أن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، وصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها ومقدراتها الوطنية.

وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وأنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها.

ودعت وزارة الدفاع الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.