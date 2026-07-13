واستهدفت الصواريخ المنطقة الجنوبية في السعودية، بينما لم تُذكر أي تفاصيل إضافية.

إلا أن الحوثيون أعلنوا لاحقا أنهم استهدفوا مطار أبها جنوبي المملكة بصواريخ بالستية، ووجهوا تحذيرا لشركات الطيران من التحليق فوق المجال الجوي السعودي.

وفي وقت سابق من الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن القوات المسلحة استهدفت مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط.

وقالت الوزارة في بيان إن ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني عملت على منع الطيران الوطني اليمني من الهبوط في مطار صنعاء.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، أن غارات سعودية استهدفت المطار، مؤكدا أن هذا الاستهداف "لن يمر من دون رد".