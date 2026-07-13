وكتب عراقجي على منصة "إكس"، مساء الإثنين، إن "الرئيس محق تماما. يجب تعويض كل من يوفر ممرا آمنا للسفن التجارية عبر مضيق هرمز".

وأضاف الوزير: "لطالما كانت إيران حامية المضيق، وستبقى كذلك إلى الأبد".

لكنه تابع في منشوره: "نسبة 20 بالمئة مبالغ فيها بلا شك. سنكون منصفين".

وفي وقت سابق من الإثنين، قال ترامب إن الولايات المتحدة "ستكون حامية مضيق هرمز"، مؤكدا فرض رسوم عبور من المضيق.

وقال الرئيس الأميركي: "سيتم تعويضها (الولايات المتحدة) بنسبة 20 بالمئة على جميع الشحنات المنقولة" عبر المضيق.

وشدد ترامب على أن "مضيق هرمز مفتوح، وسيظل مفتوحا سواء بوجود إيران أو من دونها".

كما أعلن أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.

ولاحقا قال المركز المشترك للمعلومات البحرية بقيادة البحرية ‌الأميركية، إن الجيش الأميركي ‌سيبدأ ‌فرض الحصار ‌على ⁠جميع موانئ إيران ⁠والمناطق الساحلية ⁠الإيرانية في ⁠تمام الساعة 8 من مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش.

وقال المركز إن "الحصار يشمل ‌كامل ‌الساحل ‌الإيراني، ⁠بما ⁠في ‌ذلك ⁠على ⁠سبيل المثال ⁠لا الحصر الموانئ الإيرانية ‌ومحطات النفط".

وشدد على أن الحصار ‌الأميركي "‌ينطبق ⁠على ‌حركة ⁠السفن بالكامل (من وإلى موانئ إيران)، بغض النظر ⁠عن العلم المرفوع على ‌ظهر السفن".

وأوضح المركز أن "الحصار لن يعيق مرور السفن المحايدة عبر مضيق هرمز، من وإلى وجهات غير إيرانية".

كما أفاد أنه "سيسمح بعبور شحنات المساعدات الإنسانية، شريطة خضوعها للتفتيش".