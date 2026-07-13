قالت المنظمة البحرية الدولية يوم الإثنين إنه لا يوجد أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على عبور أي مضيق بحري، مؤكدة معارضتها لفرض مثل هذه الرسوم على الممرات المائية المستخدمة للملاحة الدولية.
وأضاف متحدث باسم المنظمة، أنها تنتظر الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي هدد فيها بفرض رسوم جمركية بنسبة 20 بالمئة على البضائع التي تمر عبر مضيق هرمز.
وفي وقت سابق من الإثنين، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستسيطر على الأرجح على مضيق هرمز، وإنه يجب تعويضها عن إدارة هذا الممر المائي المهم.
وأضاف في مقابلة هاتفية على قناة "فوكس نيوز": "سنسيطر على المضيق، وربما سنديره. سنصبح حامي المضيق. ربما سنسمى الملاك الحارس للمضيق. ويجب تعويضنا عن ذلك".
كما أعلن دونالد ترامب، إعادة فرض الحصار البحري على موانئ إيران، جنبا إلى جنب مع إطلاق عملية أميركية قال إنها "لحماية مضيق هرمز".
وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي بعد أن قالت طهران إنها أغلقت المضيق، مع تصاعد العمليات العسكرية بين واشنطن وطهران خلال الأيام القليلة الماضية.
في المقابل، قالت القوات المسلحة الإيرانية، إنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، في ظل تجدد الأعمال القتالية بين طهران وواشنطن.
وأظهرت بيانات شحن، الإثنين، أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز الأحد انخفض إلى أدنى مستوى في شهرين، في ظل تجدد الضربات المتبادلة من الولايات المتحدة وإيران والهجمات على السفن في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تزايد المخاوف بشأن السلامة.
وقالت مصادر من قطاع الشحن إن السفن تغلق بشكل متزايد أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام التعرف الآلي، مما يجعل تحديد العدد الكامل للسفن التي تعبر المضيق صعبا.