وأضاف متحدث باسم المنظمة، أنها تنتظر الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي هدد فيها بفرض رسوم جمركية بنسبة 20 بالمئة على البضائع التي تمر عبر مضيق هرمز.

وفي وقت سابق من الإثنين، قال ​ترامب إن ​الولايات المتحدة ستسيطر ‌على الأرجح على مضيق هرمز، ‌وإنه ‌يجب تعويضها عن إدارة هذا الممر ‌المائي ‌المهم.

وأضاف ⁠في مقابلة هاتفية على ⁠قناة "فوكس نيوز": "سنسيطر على ⁠المضيق، وربما ​سنديره. ⁠سنصبح ​حامي المضيق. ربما سنسمى الملاك ​الحارس للمضيق. ويجب تعويضنا عن ذلك".