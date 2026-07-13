وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "ليست لديهم بحرية ولا قوات جوية. لقد قتل جميع قادتهم. أفضل قادتهم قتلوا. خامنئي قضي عليه، وابنه قضي عليه بنسبة 90 بالمئة".

وجاءت تصريحات ترامب في وقت يستمر فيه غياب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عن المشهد، منذ تعيينه خليفة لوالده الذي قتل في الضربات الأميركية الإسرائيلية في 28 فبراير الماضي.

واختفى مجتبى عن الأنظار منذ إصابته في الضربات التي استهدفت والده وأودت بحياته وعددا من القادة الإيرانيين الكبار، بينما رجحت تقارير تعرضه لإصابات بليغة وتشوهات حالت دون ظهوره للعلن.

واقتصر حضور مجتبى خامنئي على بيانات مكتوبة يتلوها التلفزيون الإيراني، لكن من دون ظهوره شخصيا.

وفي المقابلة ذاتها، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستسيطر على مضيق هرمز، مضيفا أنه يجب تعويضها على إدارة هذا الممر المائي المهم.

وتحدث ترامب عن مذكرة التفاهم مع إيران قائلا: "كان بيننا اتفاق، لكن هم نقضوه".

وبعدها قال الرئيس الأميركي في منصته "تروث سوشيال"، إنه أعاد فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية مع إطلاق عملية أميركية لـ"حماية مضيق هرمز" حسب تعبيره.