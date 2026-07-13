أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إعادة فرض الحصار البحري على موانئ إيران، جنبا إلى جنب مع إطلاق عملية أميركية قال إنها "لحماية مضيق هرمز".
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال"، إن "الولايات المتحدة ستفرض مجددا الحصار البحري على إيران".
كما أكد أن بلاده "ستحصل على رسوم 20 بالمئة على جميع البضائع المشحونة عبر مضيق هرمز".
وأضاف ترامب أن العملية "ستبدأ فورا"، من دون الخوض في التفاصيل.
وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي بعد أن قالت طهران إنها أغلقت المضيق، مع تصاعد العمليات العسكرية بين واشنطن وطهران خلال الأيام القليلة الماضية.