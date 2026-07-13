وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال"، إن "الولايات ‌المتحدة ستفرض مجددا الحصار البحري ‌على ‌إيران".

كما أكد أن بلاده "ستحصل على رسوم 20 بالمئة ‌على ‌جميع ⁠البضائع المشحونة عبر مضيق هرمز".

وأضاف ترامب أن ⁠العملية "ستبدأ فورا"، من دون الخوض في التفاصيل.

وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي ‌بعد أن ⁠قالت طهران إنها ⁠أغلقت المضيق، مع تصاعد العمليات العسكرية بين واشنطن وطهران خلال الأيام القليلة الماضية.