وقال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء"، إن طهران "لن تسمح تحت أي ظرف" للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة هذا الممر المائي الاستراتيجي، في رد على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"السيطرة على مضيق هرمز".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أكدت أنها تسعى للتوصل إلى آلية مشتركة مع سلطنة عمان بشأن أمن مضيق هرمز، متهمة الضغوط الأميركية بعرقلة هذه الجهود.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران لن تنفذ التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم مع واشنطن ما لم يفِ الطرف الآخر بتعهداته.

وفي وقت سابق من الإثنين، قال ​ترامب إن ​الولايات المتحدة ستسيطر ‌على الأرجح على مضيق هرمز، ‌وإنه ‌يجب تعويضها عن إدارة هذا الممر ‌المائي ‌المهم.

وأضاف ⁠في مقابلة هاتفية على ⁠قناة "فوكس نيوز": "سنسيطر على ⁠المضيق، وربما ​سنديره. ⁠سنصبح ​حامي المضيق. ربما سنسمى الملاك ​الحارس للمضيق. ويجب تعويضنا عن ذلك".